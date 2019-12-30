Это позволило альянсу расширяться на Восток.

В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве. В Германии напомнили, что альянс пообещал не расширяться на Восток, но не сдержал своих слов. Тогда СССР позволило себя обмануть, когда не закрепил обязательства юридически. Об этом рассказал депутат Александер Ной порталу Freiheitsliebe. По мнению иностранца, эта ошибка стала непростительной. США начали продвигаться дальше Германии уже в 1999 году.

В марте 2020 года НАТО приступят к масштабным военным учениям "Защитник Европы 2020". Важная роль в этом будет у Германии. Через государство американские бойцы будут передислоцированы в Восточную Европу. В мероприятиях будет задействовано более 20 тысяч человек. Участники союза занимаются этим под предлогом "российской угрозы". Однако немецкий парламентарий уверен, что агрессором выступает именно альянс. На данный момент Москва продолжает придерживаться оборонительной позиции.

Ранее Piter.tv писал о том, что политолог раскритиковал выступление Зеленского в Польше.

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