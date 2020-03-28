В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19. Заявление сделал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя "РИА Новости" ситуацию в мире из-за пандемии коронавируса.
Он считает, что США не хочет идти на взаимные компромиссы и этим вносить вклад в мир.
США через свою политику санкций навязывают свою волю в одностороннем порядке другим, - сказал немецкий парламентарий.
По словам Эрнста, это ставит другие страны в невыгодное положение, зато экономика США при этом оказывается в плюсе. Он считает, что при Дональде Трампе такая политика Штатов только усилилась.
Ранее США рассказали о пересмотре сценария гибели двух миллионов от коронавируса.
Видео: YouTube / Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, IHK für München und Oberbayern, phoenix
Обсуждение ( 1 )
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