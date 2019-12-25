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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Сегодня, 7:44
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lesjasap

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

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Немецкий депутат призывает налаживать отношения с РФ из-за грядущего экономического кризиса.

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса. С таким обращением выступил член международного комитета Вальдемар Гердт. Слова политика приводят "Известия".

Теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна

прокомментировал спикер

Немец считает, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией. Введение ФРГ ограничения против РФ политик находит неэффективными на фоне мировой пандемии. Депутат добавил, что кризис сильно ударит по европейской экономике. Сейчас Евросоюзу следует обратить внимание на восстановление товарооборота с Россией. Гердт предлагает рассмотреть данный вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Ранее Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС.

Видео: YouTube/
 

Теги: бундестаг, германия, коронавирус, санкции, фрг
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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