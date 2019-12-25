Немецкий депутат призывает налаживать отношения с РФ из-за грядущего экономического кризиса.

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса. С таким обращением выступил член международного комитета Вальдемар Гердт. Слова политика приводят "Известия".

Теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна прокомментировал спикер

Немец считает, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией. Введение ФРГ ограничения против РФ политик находит неэффективными на фоне мировой пандемии. Депутат добавил, что кризис сильно ударит по европейской экономике. Сейчас Евросоюзу следует обратить внимание на восстановление товарооборота с Россией. Гердт предлагает рассмотреть данный вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

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