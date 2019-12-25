В бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком — 2"

В ФРГ не будут смешивать ситуацию на госгранице Украины с реализацией газового трубопровода из РФ.

В немецком бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком — 2". Об этом местным журналистам из медиагруппы Funke сообщил парламентарий, заместитель лидера оппозиционной фракции СвДП Александр Ламбсдорф. Политик отверг возможность давления на Москву угрозой остановки реализации газового проекта в Германии. Он прокомментировал ситуацию с возможным "вторжением" РФ на территорию Украины. Законодатель считает, что для решения проблемы будет достаточно дипломатических переговоров.

Не допустить усиления давления России на своих соседей…Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями. Александр Ламбсдорф, немецкий политик

Напомним, что за прошлый месяц Киев и Запад неоднократно выразили обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает военные силы" к государственной границе с Украиной. В Кремле заметили, что Москва перемещает войска в пределах своей территории, а также не планирует ни на кого наступать или угрожать.

Депутат Рады Гриб: Украине выгоден мир с Россией.

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