Штеффен Котре поддержал отказ Берлина от поставок оружия Киеву.

В немецком бундестаге назвали неумным использование российского газового проекта "Северный поток-2" для давления на Москву из-за ситуации с Украиной. Таким мнением с журналистами ТАСС поделился местный депутат от политической от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Он представляет парламентский комитет по вопросам защиты климатических условий и энергетики. Он оценил настойчивые требования со стороны Киева и Запада к Берлину отказаться от реализации энергетического проекта с РФ. По версии политика, эти заявления становятся все более истерическими.

Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели. Штеффен Котре, депутат

Политик призвал все страны учитывать взаимные национальные интересы. Он призвал Киев вернуться к спокойному и деловому общению. По словам специалиста, не следует в одностороннем порядке поддерживать украинские власти, если они отказываются в свою очередь выполнять обязательства по Минским соглашениям. По данным Котре, поставки вооружения Берлином Киеву имели бы за собой фатальные последствия, так как еще больше бы обострили конфликт в регионе. Он уверен в том, что ВСУ даже с учетом немецких поставок не способен защитить территорию от гипотетического нападения Москвы.

В бундестаге считают, что Россия не планирует ничего другого, как не допустить дальнейшего расширения Североатлантического военного альянса на Восточный фланг.

Эксперты считают, что курс рубля может рухнуть до 103 за доллар при отключении России от SWIFT.

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