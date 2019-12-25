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В будке на Васильевском острове нашли труп дворника с дефектами кожи
Сегодня, 9:55
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nastya960

В будке на Васильевском острове нашли труп дворника с дефектами кожи

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Мужчина сутки не выходил на связь.

Днем 18 мая в полицию обратилась женщина с сообщением, что во дворе дома на 6-й линии В. О. изнутри заперта водомерная будка, где находится местный дворник. Мужчина уже сутки не отвечал на мобильный. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Также женщина пояснила, что скорая приехать по вызову отказалась. Открывать дверь приехали сотрудники МЧС. В будке они нашли труп мужчины возрастом 50-60 лет. Документов при нём не было, одет в синюю футболку.

При этом на теле умершего имелись дефекты кожных покровов.

Житель Ленобласти обнаружил труп школьницы в бесхозном гараже.

Фото: Piter.TV

Теги: дворник, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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