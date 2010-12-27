В больницы Петербурга с жалобами на укусы клещей обратились 9,5 тысячи горожан

Их число не превышает средние показатели.

В медицинские учреждения Петербурга пожаловались на укусы клещей 9 508 человек. По словам специалистов, количество обратившихся в больницу не превышает средние показатели. Об этом 1 июля сообщил Роспотребнадзор по Петербургу.

На территории города зарегистрировали 948 пострадавших от присасывания клещей. Больше всего пострадавших в Пушкинском районе (348), Курортном (218) и Приморском (85).

Против клещевого энцефалита 32 732 человека, в том числе 9 264 ребёнка до 17 лет. За сезон зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым энцефалитом, причём только один случай произошёл в черте города. Также зафиксирован 101 случай клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у 20 детей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей.

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