В библиотеках Селезнево прошли выставки и уроки памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

С 18 апреля в Кондратьевской сельской библиотеке оформлена фотовыставка и выставка литературы "Трагические страницы Чернобыля", а 25 апреля состоялся урок памяти "Чернобыльская трагедия".

В минувшую пятницу, 26 апреля, в Селезнёвской сельской библиотеке подготовлена книжная выставка "Чернобыль-быль, Чернобыль-боль". Цель выставки – просветительская.

Всё человечество вспоминало трагическую дату – День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В память об этом горьком событии в библиотеках Селезневского сельского поселения были организованы выставки и уроки памяти. Организатором мероприятия стала администрация поселения.

Целью таких мероприятий является напоминание о героизме людей, которые боролись с последствиями Чернобыльской аварии, чтить их память.

Так, с 18 апреля в Кондратьевской сельской библиотеке оформлена фотовыставка и выставка литературы "Трагические страницы Чернобыля", а 25 апреля состоялся урок памяти "Чернобыльская трагедия".

Источник: пресс-служба администрации Селезневского сельского поселения