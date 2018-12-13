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В библиотеках Селезнево прошли выставки и уроки памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня, 12:21
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KaterinaKono13

В библиотеках Селезнево прошли выставки и уроки памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС

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С 18 апреля в Кондратьевской сельской библиотеке оформлена фотовыставка и выставка литературы "Трагические страницы Чернобыля", а 25 апреля состоялся урок памяти "Чернобыльская трагедия". 

В минувшую пятницу, 26 апреля, в Селезнёвской сельской библиотеке подготовлена книжная выставка "Чернобыль-быль, Чернобыль-боль". Цель выставки – просветительская.

Всё человечество вспоминало трагическую дату – День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В память об этом горьком событии в библиотеках Селезневского сельского поселения были организованы выставки и уроки памяти. Организатором мероприятия стала администрация поселения. 

Целью таких мероприятий  является напоминание о героизме людей, которые боролись с последствиями Чернобыльской аварии, чтить их память.

Так, с 18 апреля в Кондратьевской сельской библиотеке оформлена фотовыставка и выставка литературы "Трагические страницы Чернобыля", а 25 апреля состоялся урок памяти "Чернобыльская трагедия". 

Источник: пресс-служба администрации Селезневского сельского поселения 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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