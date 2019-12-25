В августе дольщики ЖК "Три апельсина" получат первые ключи от квартир

В ближайшее время застройщик должен получить разрешение на ввод корпуса в эксплуатацию.

В Петербурге завершается строительство ЖК "Три апельсина", расположенный в посёлке Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 9 июля.

В настоящее время специалисты заканчивают работы по оштукатуриванию фасада, отделке и монтажу дверей, установке вентилируемого фасада и по благоустройству территории в третьем корпусе жилого комплекса. В ближайшее время застройщик ООО "РСТИ" должен получить разрешение на ввод корпуса в эксплуатацию. Первые ключи от квартир дольщики смогут получить уже в конце этого лета.

Также специалисты завершают первый этап строительства ЖК "На Заречной": полностью восстановлено электропитание квартир, заканчивается восстановление вентиляции в паркинге, систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Работы выполнены на более чем 90%. Комплекс планируют достроить в 2023 году.

Ранее стало известно, что компания "Петрострой" достроила жилой комплекс "Материк" в Мурино. В настоящий момент "Петрострой" возводит ЖК "Чистый ручей" в Сертолово и ЖК "Северный вальс" во Всеволожске.

Фото: yandex.ru/maps