В аварии погиб основатель петербургского бренда одежды Sela Борис Остроброд

Автомобиль, где был Остроброд, соскользнул с дороги в озеро и перевернулся, мужчина утонул.

В четверг, 9 февраля, основатель петербургской торговой сети Sela Борис Остроброд погиб в автокатастрофе в Латвии. Ему было 65 лет. Об этом рассказал его двоюродный брат Аркадий Пекаревский в своих соцсетях.

Автомобиль, где был Остроброд, соскользнул с дороги в озеро и перевернулся, мужчина утонул. Похороны предпринимателя пройдут в Израиле, пишет РБК.

Остроброд вместе с Пекаревски в 1987 году создали кооператив "Блик", а в 1991 году повернули взор на мир моры, они основали компанию Sela, которая сначала занималась поставками одежды в универмаги Петербурга. Первый магазин бренда открылся в Северной столице в 1998 году.

Ранее при нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны. Пострадали еще два человека, которые отражали нападение вооруженного мужчины.

Фото: Piter.tv

