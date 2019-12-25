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В аварии на перекрестке Приморского шоссе и Яхтенной серьезно пострадал мотоциклист
Сегодня, 17:07
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smirenny

В аварии на перекрестке Приморского шоссе и Яхтенной серьезно пострадал мотоциклист

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По факту ДТП проводится проверка.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, в субботу, 2 мая, около около 14:55 на  перекрестке Приморского шоссе и Яхтенной улицы произошло ДТП с мотоциклистом. 

Сообщается, что 43-летний мотоциклист не верно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, наехал на стоявший на светофоре "Опель" под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Вернандского произошло ДТП с мотоциклистом.

Фото: pixabay

Теги: авария с мотоциклистом, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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