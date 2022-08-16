В арт-квартале "Брусницын" 29 июля пройдет WHITE PARTY

Хедлайнерами мероприятия станут резиденты "Радио Рекорд" Ivan Spell и DJ Кefir.

В пространстве "Брусницын" на Кожевенной линии, 30 пройдет WHITE PARTY 29 июля.

На мероприятии сыграют авторские DJ-сеты резиденты Experience crew DJ Highdirector, Engine Music и DJ sanchouze, а хедлайнерами станут диджеи "Радио Рекорд" Ivan Spell и Кefir.

Локация позволит создать кадры на фоне акватории Большой Невы и Вантового моста. Кроме того, гостей ожидают видовая терраса на берегу, специальная коктейльная карта, съемка от фотографов двух известных порталов о ночной жизни Петербурга и интерактивная программа.

WHITE PARTY пройдет с 18:00 до 02:00. Вход свободный. Дресс-код – белая одежда.

Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте открылся музей в бетонно-железном капонире на форте "Риф".

Фото предоставлено организаторами.