В арктических учениях МЧС в Якутии участвовали свыше 150 человек

Эксперт рассказал о логике маневров по программе "Безопасная Арктика-2023".

В рамках проводимых федеральных арктических военных учений "Безопасная Арктика-2023", организованных на территории поселка Батагай в Якутии, свыше 150 специалистов территориальной подсистемы РСЧС отработали действия по ликвидации пожара и разлива нефтепродуктов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС по региону Станислав Алексеев.

Всего в данных учениях приняли участие свыше 150 человек территориальной подсистемы РСЧС и 35 единиц техники. Задачи в условиях Артики удалось выполнить оперативно и слаженно. Станислав Алексеев, замглавы ГУ МЧС по региону

Эксперт пояснил, что специалисты отрабатывали такую ситуацию, при которой 7 апреля в поселке Батагай Верхоянского района во время заправки дизтопливом бензовоза на нефтебазе произошло условное возгорание резервуара с нефтепродуктами. Далее этот объект "воспламенился". При этом экстренные ведомства зафиксировали угрозу дальнейшего распространения нефтепродуктоы в акватории протока Старица. Этот водный бассейн впадает в реку Яна.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России