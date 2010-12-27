За неделю в акватории Петербурга собрали более тонны нефтепродуктов

В результате проверок комитет по природопользованию выписал штрафы на общую сумму 541 тыс. рублей.

В период с 30 по 6 октября экологическая аварийная служба 34 раза выезжала на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации. За неделю с поверхности водоемов Петербурга собрали более тонны нефтеводяной смеси и 400 кг мусора, загрязненного нефтепродуктами. Об этом 7 октября сообщали пресс-служба комитета по природопользованию.

СПб ГУП "Экострой" получил от граждан 193 обращения по вопросам экологической безопасности. Сотрудники предприятия ликвидировали разлив нефтепродуктов на акватории Обводного канала в районе Пеньковского моста в Кронштадте. Водную поверхность обработали активной пеной.

Кроме того, загрязнения ликвидировали в акватории Невы на протяжении 1350 км, Обводного канала около БЦ "Варшавский экспресс", Екатерингофки около улицы Калинина, 13. Также в акватории Фонтанки у дома №48 очистили реку от нефти в месте падения в воду автокрана. Специалисты собрали 10 кг нефтеводной смеси и обработали набережную в месте подъема объекта.

За неделю комитет по природопользованию наложил штрафы на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Фото: gov.spb.ru