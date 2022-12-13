В аэропорту Пулково у женщины нашли 10 кило травы с наркотиками

Пассажирка, прибывшая из Ургенча, пыталась пронести через "зеленый" коридор подозрительные растения.

В Пулково задержали женщину с 10 килограммами травы, содержащей наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Пассажирка, прибывшая из Ургенча, пыталась пронести через "зеленый" коридор подозрительные растения. Таможенники нашли в ее сумке подозрительные соцветия. Эксперты выяснили, что в цветах есть вещества, которые включены в список наркотиков.

Подозреваемую задержали. Пулковская таможня проводит проверку. Женщина может стать фигурантом уголовного дела.

За незаконную перевозку предусматривается уголовная ответственность. По данному факту Пулковской таможней проводится проверка.

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Фото: Piter.tv