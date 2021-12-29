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В Пулково полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Сегодня, 11:46
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

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Задержанного доставили в дежурную часть.

В пятницу, 18 февраля, сотрудники транспортной полиции при отработке пассажиропотока на территории аэропорта Пулково задержали 32-летнего гражданина ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Выяснилось, что мужчина уже пять лет находится в федеральном розыске Тюмени, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Разыскиваемого доставили в дежурную часть, а затем сообщили инициатору розыска.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, пулково, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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