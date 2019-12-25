В аэропорту Пулково мужчина в черном фраке встречал с табличкой "гнидА" прибывших людей в Петербург

Первыми об этом рассказали городские блогеры.

В пятницу, 19 августа, в аэропорту Пулково мужчина в черном фраке встречал с табличкой "гнидА" пассажиров, которые прилетели в Петербург. Об этом рассказали городские блогеры Елена Ершова @elena_ershova, Паша Прокофьев @upsya, Владик Рычков @vadikrychkov.

Я встречала подругу в аэропорту из Москвы, и была удивлена встречающему со мной парню. Не могла не поделиться с подписчиками. Такое не каждый день встретишь. Прохожие смеялись, некоторые недоумевали, а кто-то был в шоке. Я восприняла это в шутку. Елена Ершова

Выяснилось, что это был перформанс сериала ТНТ, где главный герой "Бедного олигарха" – владелец нефтяной компании Виктор Гнида. Именно его встречали в Пулково. Персонаж любит устраивать приёмы в своём роскошном особняке под Лондоном, учит иностранные языки, участвует в фотосессиях от Forbes и наслажадается жизнью богатого человека. Однако сказка не длится вечно, и он узнает, что из роскоши у него остались только особняк и дворецкий.

Отметим, что встречал главного героя в аэропорту именно дворецкий, загримированный под актёра Максима Лагашкина, который играет вторую главную роль в сериале.

Сериал "Бедный олигарх" с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным можно посмотреть в эфире ТНТ 22 августа в 20:00.

Фото: пресс-служба ТНТ