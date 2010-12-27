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В "Пулково" пассажирка пыталась провезти в Санкт-Петербург наркотики из Парижа
Сегодня, 13:40
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lesjasap
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В "Пулково" пассажирка пыталась провезти в Санкт-Петербург наркотики из Парижа

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Петербурженка контрабандой привезла из Франции наркотические вещества.

В аэропорту “Пулково” сотрудники транспортной полиции изъяли у пассажирки международного рейса наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Санкт-Петербургу.
 
Совместно с представителями аэропорта правоохранительные органы остановили женщину, пытавшуюся привезти незаконные вещества и-за границы. Сообщается, что злоумышленница сошла с рейса Париж-Санкт-петербург. Однако, служба охраны пресекла незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ, находящихся в багаже и ручной клади преступницы. 
 
В ходе досмотра была найдена баночка с белым порошком. Экспертиза установила, что данная смесь является метамфетамином. Отметим, что женщина была во Франции с дружеским визитом к знакомым.
 
В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело за контрабанду. Обвиняемой грозит тюремный срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. 
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Теги: аэропорт , наркотики , париж , пулково , транспортная полиция
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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