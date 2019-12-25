В администрации президента считают, что высокие цены на уголь сохранятся до марта 2022 года

В этом году Россия экспортирует 225 млн тонн угля.

Глава администрации президента Анатолий Яновский спрогнозировал сроки начала падения цен на уголь. Он считает, что цены останутся высокими до марта 2022 года. Цены на уголь достигли рекордных 200 долларов за тонну. Об этом пишет РБК.

Думаю, что спрос на уголь до марта [2022 года] продлится — до окончания зимы. Вряд ли люди чисто психологически готовы к таким ценам долгосрочно. Анатолий Яновский, глава администрации президента России

Яновский считает, что в 2021 году Россия экспортирует 225 млн тонн угля. Растут поставки в соновном за счет Европы, Китая и Индии. Сейчас большие отгрузки идут из порта Тамань в Индию. В прошлом году этого не было.

В 2020 году экспорт угля из России составил 212,2 млн тонн. Такие данные приводит Минэнерго. Получается, что в 2021 году экспорт может вырасти на 6%.

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