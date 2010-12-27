"Вильярреал" не имеет претензий к петербургским болельщикам за сломанные кресла на стадионе

Испанцы не стали предъявлять фанатам "Зенита" за повреждение стадиона после матча с "Зенитом".

Представители испанского футбольного клуба не стали выдвигать обвинения в адрес петербургских фанатов "Зенита". Ранее УЕФА завела дисциплинарное дело в отношении команды "сине-бело-голубых" за непозволительное поведение болельщиков на игре.

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко заявил, что у "Вильярреала" нет претензий к фанатам, хотя они и обнаружили несколько сломанных кресел на стадионе после встречи с петербуржцами. Однако, иностранцы заявили, что это произошло вследствие безумной поддержки, а не акта вандализма.

Никаких конфликтов и беспорядков не было, игра прошла без серьезных нарушений. Испанская сторона это понимает и никаких претензий клубу не предъявляла объяснил спикер

Напомним, что игра прошла 14 марта и завершилась с результатом 2:1 в пользу Испании.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"