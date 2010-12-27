В "Зените" рассказали о состоянии Далера Кузяева и Игоря Смольникова после травм

Один из игроков вернется в основной состав в ближайшее время.

В пресс-службе футбольного петербургского клуба "Зенит" рассказали о состоянии здоровья травмированных игроков команды. На данный момент известно, что полузащитник Далер Кузяев практически оправился от повреждений. Опасения после матча с "Динамо" не подтвердились. В ближайшее время спортсмен начнет тренировку с клубом. Он будет готовиться к домашнему матчу в рамках турнира Лиги Европы.

В это же время хавбек Игорь Смольников травмирован серьезнее. Врачи диагностировали у него повреждение мышечных тканей бедра. Сейчас он тренируется под присмотром медиков по индивидуальной программе. Полузащитник регулярно посещает физиотерапевтов. Скорее всего, игрок не сможет выйти на ближайшую встречу с соперниками.

Напомним, что "Зенит" выйдет на поле против французского "Бордо" 25 октября.

Фото: Instagram, Далек Кузяев