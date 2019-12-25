В Зеленогорске мать с дочкой избили супругов, пока стояли в очереди в магазине

Словесный конфликт, который разгорелся в одном из магазинов на проспекте Ленина в Зеленогорске, закончился серьезной потасовкой. Об этом сообщает пресс-служба УВО.
Во вторник, 16 июня, около 16 часов женщина и ее 26-летняя дочка накинулись на супружескую пару, стоявшую вместе с ними в очереди. Они избили супругов и порвали им верхнюю одежду. Сотрудники магазина были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.
Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал хулиганок и передал полиции. Потерпевшим потребовалась помощь медиков. Их госпитализировали.
Ранее мы писали, что на улице Седова двое избили петербуржца и отобрали у него смартфон.
Фото: Piter.TV
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