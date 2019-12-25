В Запорожье в парке деревянная скульптура упала и убила 8-летнюю девочку

Старая деревянная скульптура весом 200 килограмм упала на девочку.

В Запорожье в парке деревянная скульптура убила девочку.

Сообщается, что девочка пришла в парк "Дубовая роща" вместе с родителями, но на момент трагедии она была без присмотра. Ребенок залез на старую деревянную скульптура (200кг), которая не была закреплена. Скульптура упала и раздавила насмерть девочку.

Директор парка уже успел заявить, что деревянная фигура не состояла на балансе парка.

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Фото: Instagram/its_zp