В Заксобрании предложили создать единую схему развития Петербурга и Ленобласти

С таким предложением выступил лидер фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко.

Лидер фракции "Единая Россия" предлагает создать единую схему территориального развития Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения Партии "Единая Россия".

Депутут Александр Тетердинко считает, что согласовывать проекты развития города и области следует уже давно.

В декабре 2017 года федеральный законодатель предусмотрел возможность подготовки документов территориального планирования двух и более субъектов.Теперь нужно наделить правительство Петербурга соответствующими полномочиями, чтобы разработка единой схемы удалась. Александр Тетердинко, лидер фракции "Единая Россия"

Законопроект предлагает создавать схемы и карты, в которых отразятся те или иные территориальные изменения. В схему могут быть включены планы по совместному развитию транспорта, автодорог, энергетики, социальной инфраструктуры, предупреждению ЧС, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий. Чиновник считает, что такой документ очень важен и нужен хотя бы в связи с быстрым темпом роста жилых районов в Кудрово, Новом Девяткино, Мурино и в целом Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, и Тосненского районов Ленобласти. Город и область совместо смогут быстрее справиться с такими проблемами, как транспортная доступность новых районов, загрузка мусорных полигонов и стихийные свалки.

Албин и Кон Ву Мун обсудили проект создания Интеллектуальной транспортной платформы Петербурга.

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