В Забайкалье возбуждены дела о мошенничестве и превышении полномочий при благоустройстве дворов в Борзе

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по программе "1000 дворов".

По поручению прокурора Забайкальского края Александра Яновского, данному государственным служащим в ходе рабочего выезда в Борзю, Борзинская межрайонная прокуратура выявила сразу два преступления в сфере реализации федеральной Дальневосточной программы "1000 дворов". Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Специалисты из надзорного ведомства через социальные сети пояснили, что благоустройство двух дворовых территорий повлекло за собой материальный ущерб на сумму около восьми миллионов рублей, а также обоснованные возмущения местного населения. В настоящее время подрядчик из Могойтуя задержан сотрудниками полиции.

В 2024 году администрация городского поселения "Борзинское" и "Могойтуйская строительная компания" заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству двух дворовых территорий в Борзе с общей стоимостью в 17 миллионов рублей. Следственные органы уверены, что директор подрядной организации представил документы о якобы выполненных в полном объеме работах. Однако в реальности мероприятия были реализованы лишь в частичном объеме. Сотрудники городской администрации приняли работы и перечислили компании полную сумму контракта в декабре прошлого года. Однако прокуратура начала проверку. В текущий момент предприниматель находится под стражей.

Напомним, что ООО "Могойтуйская строительная компания", которой владеет бизнесмен Этигэл Балданов, на текущий момент включена в российский реестр недобросовестных поставщиков. По данным от регионального управления ФНС, на 2024 год в штате организации не числилось ни одного сотрудника.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура забайкальского края