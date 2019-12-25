В Забайкалье отец убил 15-летнюю дочь и свалил вину на 17-летнюю сожительницу

Следователям удалось восстановить истинную картину убийства.

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела по статье "убийство несовершеннолетней".

В пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальского краю сообщают о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Улёты, ранее неоднократно судимого. По версии следствия, мужчина вернулся домой из мест лишения свободы в конце 2019 года и вел асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем. Нередко мужчина распивал алкоголь вместе со своей 15-летней дочерью.

В одно из таких застолий 8 апреля 2020 года между отцом и дочерью произошел скандал, в ходе которого мужчина несколько раз ударил девушку кулаками и ногами, затем вонзил в шею нож. От полученных ранений девушка скончалась. После содеянного мужчина уговорил свою 17-летнюю сожительницу взять вину за убийство на себя. Девушка поддалась на уговоры и оговорила себя.

Однако следователям удалось восстановить истинную картину произошедшего преступления, и настоящий убийца был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В настоящий момент следствие собрало достаточную доказательную базу для слушания дела в суде.

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