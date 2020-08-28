Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей.

В Югре суд приговорил к восьми годам заключения женщину за серию афер в отношении пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, 48-летняя жительница Крыма сообщала пенсионерам о якобы "денежной реформе" и убеждала под предлогом замены купюр передать накопления курьерам. Она вовлекла в преступную схему двух сообщников. Жертвами аферистов стали шесть пенсионеров из Белгородской области, Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей. Обвиняемая полностью признала вину, пояснив, что пошла на преступление из-за финансовых трудностей. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в дагестанском селе Унцукуль сообщили о конфликте со стрельбой.

Видео: УМВД по ХМАО - Югре