Ему присвоили третью степень опасности по пятибалльной шкале.

В Японии произошло извержение вулкана Асо, который расположен на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 3,5 километров метров. Специалисты предупреждают об опасности выброса камней на расстояние до двух километров.

Извержению присвоили третью степень опасности по пятибалльной шкале. Власти обратились к местному населению с призывом не приближаться к вулкану ближе, чем на один километр.

На данный момент информации о нанесении ущерба людям и инфраструктуре нет.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3,7 километра.

Видео: Twitter/MatthewCuyugan, RedGeoChile