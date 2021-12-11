В Ям-Ижоре с 10 ноября на трассе М-10 изменится схема движения

В Ленобласти на трассе М-10 "Россия" временно изменится схема движения. Об этом 9 ноября рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
С 10 ноября на 670-км начнется ремонт водопропускной трубы. Его проведут в рамках реконструкции участка дороги М-10 "Россия", предполагающего строительство развязки.
Движение будет по временное объездной дороге – по двум полосам в каждом направлении. Скорость ограничат до 40 километров в час.
Ранее съезд на развязке КАД с Парашютной улицей будет полностью перекрыт в ночь на 13 ноября. На 12-ом км кольцевой автодороги пройдут монтажные работы.
Фото: Piter.tv
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