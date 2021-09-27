Мужчина пытался выбросить запрещенные вещества из машины скорой помощи.

В ЯНАО пресечена деятельность по факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ. Известно, что полиция начала расследование 14 сентября после сообщения из больницы Нового Уренгоя о том, что медики оказали помощь мужчине, находившемуся в состоянии наркотического опьянения.

Во время проверки полицейские установили, что подозреваемый 1990-го года рождения предпринял попытку избавиться от запрещенных веществ во время движения машины скорой помощи. Пациент на ходу выбрасывал коробку с порошкообразным веществом, упаковочные материалы и другие приспособления для фасовки. Во время личного досмотра оперативники выявили у гражданина 5 свертков и 1 брикет с порошкообразным веществом. В квартире подозреваемого также были обнаружены запрещенные синтетические вещества. Общая масса запрещенки составила 668,14 г. Вещества фигурант дела намеревался сбывать на территории города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до пожизненного заключения. Сейчас мужчина взят под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России