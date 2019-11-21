В Воронеже бывшего полицейского отправили в колонию из-за мошенничества на 10 миллионов

Полицейский, который должен был бороться с коррупцией, регулярно получал с предпринимателя деньги за "крышевание".

В Воронеже бывший полицейский получил реальный срок за мошенничество и взятки.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Воронежской области сообщает, что суд приговорил бывшего заместителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области Виталия Чермашенцева к 4 годам колонии. Чермашенцев признан виновным в мошенничестве на 10 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено, что пользуясь своим служебным положением, подсудимый с 2015 по 2019 года ежемесячно получал с местного предпринимателя за покровительство по 200 тысяч рублей.

Ранее:Организаторам задержания Голунова предъявлено обвинение

Фото:Piter.TV