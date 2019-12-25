В Воронеже 15-летний водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста

Пассажир мотоцикла в больнице.

В Воронеже ночью 15-летний водитель сбил мотоцикл.

Региональное УМВД по Воронежской области сообщает, что около 23 часов 20 минут в воскресенье 15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ, допустил столкновение с мотоциклом под управлением 17-летнего байкера. В результате столкновения мотоциклист погиб, его 18-летний пассажир с травмами в больнице.

По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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Фото: ГУ МВД по Воронежской области