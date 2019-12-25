В Волховском районе раскрыли разбойное нападение на магазин

Злоумышленник ножом в грудь ударил продавца.

В воскресенье, 19 сентября, около трех часов ночи диспетчер охранной компании сообщил в отделение полиции Волховского района о ножевом ранении у продавца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в половину третьего часа ночи неизвестный злоумышленник вошел в магазин по улице Авиационная, где ножом ударил в грудь 57-летнего продавца, украл из кассы выручки в сумме 17 400 рублей и с места преступления скрылся.

Потерпевшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В тот же день в 19:20 по подозрению в совершении данного преступления в квартире дома 25 по улице Ломоносова города Волхов задержан 46-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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Фото: Piter.TV