В Волхове появятся объекты, оформленные в стиле стрит-арт и рассказывающие об истории города

Паровоз времен Великой Отечественной войны, первым доставивший продовольствие и боеприпасы в Ленинград после прорыва блокады, будет нарисован в стиле граффити на стене общественного пространства города Волхова.

В Волхове в рамках просветительского проекта появятся объекты, оформленные в стиле стрит-арт и рассказывающие об истории города.

Паровоз времен Великой Отечественной войны, первым доставивший продовольствие и боеприпасы в Ленинград после прорыва блокады, будет нарисован в стиле граффити на стене общественного пространства города Волхова.

Автор идеи рисунка – Николай Кицеров, победитель конкурса, являющегося частью масштабного проекта WALL"хов ART ("Волхов Арт"). Всего на конкурс было подано 10 заявок.

Проект WALL"хов ART ("Волхов Арт") представляет собой современный формат городской энциклопедии, где источником знаний выступает не бумажный носитель, а поверхность здания. Проект реализуется в жанре стрит-арт, когда рисунок помещается в городскую среду. Все изображения, созданные в рамках проекта, будут посвящены людям и событиям, сыгравшим особую роль в истории города Волхова.

Источник: пресс-служба ЛО