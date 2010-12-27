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В Волхове на обочине дороги нашли мужчину в коме из-за сильного обморожения
Сегодня, 10:45
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KaterinaKono13

В Волхове на обочине дороги нашли мужчину в коме из-за сильного обморожения

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В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии.

В одну из больниц Волхова был доставлен мужчина с диагнозом обморожение. Известно, что пациента обнаружили посреди трассы. Помимо прочего, он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 февраля, а информация о нем появилась лишь на следующий день. 

В медицинское учреждение доставили молодого мужчину в коме. Очевидцы рассказали, что он лежал на обочине дороги. Врачи установили, что пострадавший сильно замер, а также мог впасть в кому из-за некачественного алкоголя. Пока что дополнительные данные не разглашаются. О состоянии пациента на данный момент ничего неизвестно.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"

Теги: волхов, новости волхова, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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