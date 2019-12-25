В Волгоградской области из-за пьяного водителя из машины вылетел 8-летний ребенок

Ребенок, сидевший на переднем сиденье, получил тяжелые травмы и госпитализирован в больницу.

Накануне вечером из-за пьяного водителя в ДТП пострадал 8-летний мальчик.

ГУ МВД РФ по Волгоградской области сообщает, что около 21 часа 22 июня к ним поступило сообщение о неадекватном водителе на белой иномарке, который создавал угрозу людям на территории садоводческого массива. Водитель автомобиля проигнорировал требования об остановке прибывших на место полицейских и попытался скрыться.

Во время погони водитель не справился с управлением иномарки, и машина перевернулась. При этом с переднего сиденья из авто вылетел 8-летний мальчик. С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован. Тест показал наличие алкоголя у водителя. Мужчина задержан, дело передано в суд.

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Фото: ГУ МВД по Волгоградской области