В Волгограде противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора

Нарушители сбежали с места преступления до прибытия правоохранителей.

В Волгограде противники QR-кодов и массовой вакцинации ворвались в офис Роспотребнадзора и остановили его работу. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на пресс-службу управления. Штурм здания завершился вызовом вневедомственной охраны. В настоящее время никого из злоумышленников не задержали, так как преступники сбежали.

Напомним, что около 11 утра группа нарушителей смогла обойти турникеты и охрану. Активисты практически заблокировали работу Роспотребнадзора. Глава ведомства Ольга Зубарева отказалась отвечать на вопросы журналистов, сославшись на имеющиеся у нее проблемы. Она потребовала от прессы письменного запроса с подписью главного редактора. Очевидцы смогли пояснить, что в офис Роспотребнадзора попала местная активистка по имени Оксана Барабанова. В прошлый раз встреча женщины с Зубаревой закончилась вызовом полиции.

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Фото и видео: Telegram / V1.ru — Новости Волгограда