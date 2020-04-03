В Выборгском замке сняли видео о дезинфекции с участием чумного доктора 

Музей оригинально призвал посетителей оставаться дома.

В среду, 1 апреля, официальное сообщество Выборгского музея-заповедника опубликовало видеоролик с мрачной атмосферой, посвящённый борьбе с COVID-19. В конце посетителям сообщили о закрытии музея на период "Президентских каникул".

Сюжет объединяет два времени – эпоху Средневековья и 2020 год. Рядом с замком бродит чумной доктор, пока современный дезинфектор, который находится в здании музея, узнает о вспышке коронавируса. Затем герои встречаются в дымке под нарастающую музыку. Видеоряд завершает предупреждение посетителей о том, что Выборгский музей-заповедник будет закрыт для посещения на весь период Президентских каникул. На момент создания ролика, выходные были назначены в период с 30 марта по 5 апреля, затем они были продлены до 30 апреля.

Напомним, что пользователи ВКонтакте могли увидеть некоторые моменты съемок заранее. Так, мы уже писали о выходе чумного доктора из музея. Первым его заметил председатель Комитета по культуре Владимир Цой.

Видео: ВКонтакте / vyborgmuseum