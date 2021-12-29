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В Выборгском районе водитель "Мерседеса" ломом избил автомобилиста и разбил его машину

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На видео попал момент нападения агрессивного мужчины на петербуржца.

Директор ветклиники "Балу" напал на автомобилиста на проспекте Луначарского. По информации Piter.tv, разгневанный водитель "Мерседеса" в ходе дорожного конфликта избил оппонента ломом и разбил его иномарку.

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, около 13:15 дня. Известно, что владелец элитной иномарки выстрелил в обидчика газовым баллончиком. 

Полицейские задержали злоумышленника. Его доставили в участок и посадили в камеру временного заключения. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка оценили ущерб в 200 тыс. рублей. Информация о пострадавшем уточняется.

Ранее на Piter.tv: из гимназии № 168 Центрального района уволили педагога-организатора за чтение Хармса и Введенского.

Видео: Piter.tv

Теги: водитель мерседеса, дорожный конфликт, нападение, проспект культуры, проспект луначарского, разбил машину, ударил ломом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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