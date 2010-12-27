В Выборгском районе прошел гала-концерт фестиваля "Дым над водой. От классики до рока"

Гала-концерт фестиваля "Дым над водой. От классики до рока" открылся культовой композицией классики рока – "Smoke on the water" группы Deep Purple в исполнении областного симфонического оркестра "Таврический".

Гала-концерт фестиваля "Дым над водой. От классики до рока" открылся культовой композицией классики рока – "Smoke on the water" группы Deep Purple в исполнении областного симфонического оркестра "Таврический".

27 и 28 июля в Выборгском районе Ленинградской области музыканты из России, Португалии и других стран Европы и США играли мировые хиты для всех любителей музыки и летнего отдыха на природе. Фестиваль проводится в Ленинградской области второй раз.

Гостей и участников фестиваля приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: "Состав участников, количество гостей, качественная музыка в обрамлении прекрасной природы Карельского перешейка – фестиваль "Дым над водой" еще раз подтверждает статус Ленинградской области как лидера событийного туризма России. Всегда могут рассчитывать на поддержку администрации организаторы мероприятий, предлагающие новые современные форматы событий, интересные жителям и гостям региона".

Продолжился фестиваль исполнением композиций "7-й Симфонии" Бетховена и "В пещере горного короля". Также в исполнении участников фестиваля прозвучали "Группа крови" и "Звезда по имени Солнце" Виктора Цоя, композиции Beatles, Вивальди, ABBA. Закончился гала-концерт исполнением мелодии "Лесной олень" и праздничным салютом.

Источник: пресс-служба ЛО