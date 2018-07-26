В Выборгском районе продолжаются потопы: на проспекте Северный 8 прорвало трубу

По двору можно передвигаться либо на лодке, либо по поребрику.

Вечером 26 июля, на проспекте Северный 8 прорвало трубу. Наш мобильный корреспондент прислал видео потопа. На кадрах видно, что во дворе образовалась маленькая река, которая уже огибает несколько метров вокруг палисадника. Жильцы дома вынуждены передвигаться окольными путями!

Напомним, что буквально за два дня в Выборгском районе провало трубы сразу на трех улицах. Вначале "день Нептуна" произошел на проспекте Художников 13, затем река образовалась на улице Жени Егоровой, а сегодня список пополнился новым адресом.

Некоторые из пользовотелей сети активно обсуждали бушующие реки под окнами домов.

Сейчас на котельных специально высокое давление дают, чтобы всё, что может прорвать, прорвало летом. Хотя идея конечно, так себе, предполагал житель Петербурга.

Отметим, что течение на проспекте Северный довольно сильное. Видно, что уровень искусственного водоема поднялся выше поребрика, и уже движется в сторону газона.