В Выборгском районе открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Александру Баландину

Открытие мемориальной доски воину-интернационалисту Александру Баландину, погибшему при исполнении воинского долга в Афганистане, состоялось накануне в школе поселка Глебычево Выборгского района.

На мероприятии собрались родственники героя, ветераны боевых действий, офицеры, школьники, представители общественности.

Все мы, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, прежде всего, были верны воинской присяге. Наш святой долг - помнить и чтить память наших соотечественников. Ученики глебычевской школы могут гордиться тем, что в этих стенах учился герой.

Владимир Остапчук, депутат совета депутатов МО "Город Выборг"