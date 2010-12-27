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В Выборгском районе открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Александру Баландину
Сегодня, 15:01
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KaterinaKono13

В Выборгском районе открыли мемориальную доску воину-интернационалисту Александру Баландину

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На мероприятии собрались родственники героя, ветераны боевых действий,  офицеры, школьники, представители общественности.

Открытие мемориальной доски воину-интернационалисту Александру Баландину, погибшему при исполнении воинского долга в Афганистане, состоялось накануне в школе поселка Глебычево Выборгского района.

На мероприятии собрались родственники героя, ветераны боевых действий,  офицеры, школьники, представители общественности.

Все мы, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, прежде всего, были верны воинской присяге. Наш святой долг - помнить и чтить память наших соотечественников. Ученики глебычевской школы могут гордиться тем, что в этих стенах учился герой.

Владимир Остапчук, депутат совета депутатов МО "Город Выборг" 

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

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Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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