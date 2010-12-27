В Выборгском районе экологический маршрут в Линдуловской роще знакомит посетителей с историческими насаждениями лиственницы

Туристы также могут понаблюдать за птицами с орнитологических площадок на Раковых озёрах (Красносельское и Гончаровское поселения).

Год здорового образа жизни Ленинградская область обустраивает экологические тропы на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Нам необходимо расширять маршруты для активного отдыха на природе: велодорожки, беговые маршруты. Мы готовы общественным организациям и частным инициативам предоставлять областные гранты на обустройство, с соблюдением всех норм безопасности, экологических троп для активного отдыха. Это самый короткий и быстрый путь для появления троп здоровья на карте области. подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уже сегодня туристов принимают три экологические тропы природного парка Вепсский лес: Курбинская, Ладвинская (озёрная) и Лукинская. Также они могут по обустроенным дорожкам посетить целебные радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка, пройти заповедным историческим маршрутом музея-усадьбы Николая Рериха.

В Выборгском районе экологический маршрут в Линдуловской роще (Рощинское поселение) знакомит посетителей с историческими насаждениями лиственницы. Туристы также могут понаблюдать за птицами с орнитологических площадок на Раковых озёрах (Красносельское и Гончаровское поселения).

Сейчас в ООПТ региона оборудованы восемь экологических маршрутов, в 2019 году будет обустроено еще три.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО