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В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, стрелявшего в ночном клубе
Сегодня, 9:04
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В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, стрелявшего в ночном клубе

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Предполагается, что конфликт возник между тремя молодыми людьми и стрелком.

Накануне, 25 октября, около часа ночи в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 19-летней сотрудницы клуба в Выборге по улице Кривоносова. Девушка сообщила, слышала звуки стрельбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На место прибыли полицейские, которые задержали 22-летнего местного жителя и изъяли у него травматический пистолет. По предварительной информации между ним и тремя молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого он произвел выстрелы в сторону мужчин.

Через некоторое время полицейские получили телефонограмму из больницы, из содержания которой следовало, что за медицинской помощью обращались трое молодых людей, после осмотра врача все в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.   

Ранее мы писали, что на Волковском проспекте пострадали 6 пассажиров автобуса из-за ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, ленобласть, стрельба в клубе
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб,

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