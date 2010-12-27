В Выборгском музее-заповеднике рассказали, что ждет гостей музыкального фестиваля "Мелодия трех морей"

В предстоящие выходные, с 6 по 7 июля, в Выборге пройдет III ежегодный музыкальный фестиваль "Мелодия трех морей".

В Выборгском музее-заповеднике рассказали Питер ТВ, что ждет гостей ежегодного музыкального фестиваля "Мелодия трех морей", который пройдет в эти выходные в акватории Финского залива у Выбогского замка

В предстоящие выходные, с 6 по 7 июля, в Выборге пройдет III ежегодный музыкальный фестиваль "Мелодия трех морей". Отметим, что в этом году одна из сцен фестиваля будет установлен на воде.

Сколько работ покажут на выставке рисунка, их присылали только дети или и взрослые?

Участие в конкурсе принимали дети и подростки от 3 до 18. Всего прислано порядка 60 работ.



Почему выбрали именно этих дирижеров?



Это традиция, которую предложил сам маэстро Александр Канторов.



Кому пришла мысль установить сцену на воде, она будет защищена, если будет непогода, есть ли аналоги такой конструкции в Европе, что с ней будет после окончания фестиваля?

В условиях реставрационной деятельности - сцена в этом месте -самый удобный и осуществимый вариант, сцена имеет защитный тент, она установлена частью свайной конструкции на суше, частью на дне залива. Подобная сцена используется в Гатчине. Потом сцену разберут и увезут.

В чем новшество в отличие от прошлых лет за исключением сцены?

Каждый год новые мелодии, новая локация сцены. Каждый год новая тема для конкурса детских рисунков.

В пресс-службе Выборгского замка также рассказали, что в этом году ожидается большое количество гостей, в прошлом фестиваль посетило примерно 2000 человек.

