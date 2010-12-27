В Выборгском Дворце Культуры этно-ансамбль "Вереск" представил новую программу "Русский дивертисмент"

На концерте прозвучали хиты 70-х: "Люди встречаются", "Там, где клен шумит", "Кто тебе сказал".

В минувшую пятницу, 2 ноября, во Дворце Культуры выборжане смогли насладиться творчеством этно-ансасбля "Вереск". Артисты представили публике свою новую концертную программу, состоящую в основном из народных композиций и хитов 70-х годов. Об этом сообщает пресс-служба ансамбля "Вереск".





Аудитория смогла впервые услышать песни из концертных программ, с которыми" Вереск" успешно гастролировал в турне по России. Напомним, артисты регулярно принимают участие в фольклорных фестивалях, проводимых в Санкт-Петербурге, Архангельске и Курске.





На концерте прозвучали хиты 70-х: "Люди встречаются", "Там, где клен шумит", "Кто тебе сказал". Публика как обычно встретила любимых артистов бурными несмолкаемыми аплодисментами. А по завершении выступления никто не хотел расходиться по домам.





Источник: пресс-служба ансамбля "Вереск"