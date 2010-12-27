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В Выборгском Дворце Культуры этно-ансамбль "Вереск" представил новую программу "Русский дивертисмент"
Сегодня, 15:35
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KaterinaKono13
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В Выборгском Дворце Культуры этно-ансамбль "Вереск" представил новую программу "Русский дивертисмент"

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На концерте прозвучали хиты 70-х: "Люди встречаются", "Там, где клен шумит", "Кто тебе сказал".

В минувшую пятницу, 2 ноября, во Дворце Культуры выборжане смогли насладиться творчеством этно-ансасбля "Вереск". Артисты представили публике свою новую концертную программу, состоящую в основном из народных композиций и хитов 70-х годов. Об этом сообщает пресс-служба ансамбля "Вереск".



Аудитория смогла впервые услышать песни из концертных программ, с которыми" Вереск" успешно гастролировал в турне по России. Напомним, артисты регулярно принимают участие в фольклорных фестивалях, проводимых в Санкт-Петербурге, Архангельске и Курске.



На концерте прозвучали хиты 70-х: "Люди встречаются", "Там, где клен шумит", "Кто тебе сказал". Публика как обычно встретила любимых артистов бурными несмолкаемыми аплодисментами. А по завершении выступления никто не хотел расходиться по домам.



Источник: пресс-служба ансамбля "Вереск"

Теги: вереск , выборг , новости выборга , новости ленобласти , этно-ансамбль
Категории: Выборг

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