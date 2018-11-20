В Выборгский инновационный творческий центр FabLab прибыл новый станок для лазерной резки

Недавно открывшаяся в Выборге общедоступная лаборатория FabLab, продолжает пополняться новой техникой для работы и обучения молодежи.

Открывшийся в конце декабря центр инновационного творчества молодежи продолжает пополняться совеременной техникой для учебы и работы. Так сегодня в стенах центра появился новый станок для лазерной резки. По словам специалистов из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, прибывших для его настройки и установки, новый станок позволит вырезать точные изделия из любых видов дерева, пластмасс и полимерных материалов.

Станок планируется задействовать для обучения молодежи школьного и студенческого возраста техническим профессиям и прикладным дисциплинам, а также предоставлять для прототипирования изделий производственным предприятиям , расположенным на территории Выборгского района.

Напомним, что FabLab является совместным проектом Комитета спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район", а также Выборгского бизнеса. О целях и задачах новой общедоступной лаборатории мы подробно писали ранее.

Видео: Piter.TV