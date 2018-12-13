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В Выборгских теплицах распускаются цветы, которые скоро высадят на улицах города
Сегодня, 12:30
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KaterinaKono13

В Выборгских теплицах распускаются цветы, которые скоро высадят на улицах города

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В выборгских теплицах МУП "Комбинат благоустройства" выращивает рассаду. Закупаются дополнительные вазоны для оформления города.

К 9 мая в Выборге будут высажены первые цветы. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район". 

В первую очередь будут оформлены территории мемориальных комплексов Выборга, площадь Выборгских полков, центральные улицы города. В выборгских теплицах МУП "Комбинат благоустройства" выращивает рассаду. Закупаются дополнительные вазоны для оформления города.

Традиционно цветы в Выборге начинают высаживать к майским праздникам, а в июне оформление городской территории продолжается с учетом погодных условий. Апрель в этом году был холодным, в первой половине мая город украсят растения, которые не боятся похолодания, в основном петунии. Во второй половине мая — начале июня пройдет второй этап работ по оформлению цветников. В этот период высадят теплолюбивые растения.

сообщают представители отдела благоустройства администрации Выборгского района

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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