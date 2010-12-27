В Выборге завершился первый этап конкурса-смотра "Ветеранское подворье - 2018"

В муниципальных образованиях Выборгского района прошли отборочные туры смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2018".

В Выборгском районе завершился первый этап ежегодного конкурсного смотра участков, принадлежащих членам ветеранских организаций. В этом году участниками смотра стали порядка 40 человек. Комиссия конкурса посетила участки чтобы оценить достижения любительских хозяйств в животноводстве, овощеводстве, цветоводстве, а также выбрать лучший участок и лучшую поделку из плодов. По итогам отборочного тура жюри определило победителей в пяти соответствующих номинациях.

Следующий этап конкурса пройдет в Выборге, где победители районного смотра встретятся, чтобы представить жюри свои достижения. В свою очередь жюри определит тех, кто проследует на областной конкурс и вероятно, даже сможет продемонстрировать достижения ветеранов Ленинградской области перед всей Россией.

Как гласит опубликованное положение, перед конкурсом стоят четыре задачи: развитие культуры сельского подворья, возрождение семейных традиций среди сельских семей, воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле и труду, а также привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов и поиск путей их решения.

Несмотря на то, что конкурс проводится среди членов ветеранских организаций, участие в смотре могут принимать и их внуки. Так в прошлом году внук одной из участников конкурса был награжден за свое творчество памятной наградой.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район" ЛО