В Выборге выполнена вертикальная планировка территории Смоляного мыса и работы по берегоукреплению

За два месяца выполнены подготовительные мероприятия, завершена вертикальная планировка территории.

В Выборге текущим летом реализуется масштабный проект благоустройства береговой линии Выборгского залива, которая находится в исторической части города, напротив Выборгского замка.

За два месяца выполнены подготовительные мероприятия, завершена вертикальная планировка территории.

Береговая линия выровнена: в начале территории грунт срезан около метра, на оконечности мыса сделана подсыпка грунта высотой до метра.

Завершены работы по инженерной подготовке территории:

- выполнен вынос старых электросетей,

-проведены линии электроснабжения,

- установлены закладные детали для последующей установки опор освещения,

-переложена ливневая канализация,

-осуществляются работы по замене сетей водоснабжения.

Выполнены работы по берегоукреплению.

Проезжая часть по территории Смоляного мыса расширена за счет изменения границ ограждения вдоль яхт-клуба, а также за счёт разрушения части гранитной скалы.

Выполнена подсыпка дорожного полотна.

Производится мощение пешеходных участков клинкерной тротуарной плиткой, по прочности не уступающей граниту.

Построено бетонное ограждение пожарного пирса.

Работы продолжаются. По контрактным условиям подрядная организация должна завершить их к декабрю 2019 года, а к работам приступила 13 июня 2019 года.

Напомним, мероприятия осуществляются в рамках реализации проектов Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений "Формирование комфортной городской среды".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО